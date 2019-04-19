Корпорация Дерипаски рассматривает вариант продажи авиазавода в Самарской области

Корпорация "Русские машины" бизнесмена Олега Дерипаски рассматривает вариант отказа от принадлежащего ей самолетостроительного завода "Авиакор".

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Также, по словам министра, владелец завода может поменять его назначение, передает РИА Новости.

Напомним, "Русские машины", наряду с другими связанными с бизнесменом компаниями, попали в "черный список" США в апреле прошлого года.

Ранее олигарх выразил готовность отказаться от контрольного пакета акций в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он это сделал в En+. В Группе ГАЗ считают, что в правительстве РФ не готовы реагировать на санкции США в отношении компании.

Эксперты же предложили национализировать Группу, по их мнению, возможна передача холдинга в "Ростех".

Напомним, из-за санкций Вашингтона олигарх снизил свою долю в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго" ниже контрольной. В январе бизнесмен пошел на сделку с властями США.