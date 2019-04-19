Греция получит газ из "Турецкого потока"

Греция намерена присоединиться к "Турецкому потоку".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров, приоритетным остаётся направление на Австрию через Болгарию, однако Греция также сможет получить доступ к газу из этого трубопровода.

В настоящее время обсуждаются оба варианта транзита - и через Грецию, и через Болгарию, окончательный выбор будет утверждён лишь после получения твёрдых гарантий от Еврокомиссии.

В случае если "Турецкий поток" пойдёт по территории Болгарии, существует несколько вариантов доставки газа Афинам - как напрямую из Болгарии, так и по газопроводу Poseidon из Италии в рамках Трансадриатического энергетического проекта, включающего также доставку в Европу азербайджанского газа.

Напомним, в апреле к строительству газопровода на своей территории приступает Сербия.