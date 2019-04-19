19 Апреля 2019
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Политика Свердловская область

Из мэрии Екатеринбурга ушёл в отставку глава Общественной палаты города

Председатель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников подал заявление на увольнение. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе мэрии города.

В муниципалитете добавили, что Разбойников подал в отставку по собственному желанию.

Напомним, что ранее члены комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью раскритиковали на своём заседании работу городской Общественной палаты (ОП) во главе с её председателем.

Разбойников подготовил отчёт о деятельности ОП в 2018 году на 30 страницах, однако народные избранники не стали тратить время на заслушивание доклада, написанного в худших чиновничьих традициях - с обилием лишней информации и ничего не значащих показателей. Сам же докладчик, поняв отношение к нему аудитории, начал критиковать думу за отсутствие инициативы в работе с ОП, а в дальнейшем заявил, что вообще не будет направлять отчёты о деятельности организации, "так как не обязан", чем окончательно настроил против себя членов комиссии.

"Работы не видно, за год рассмотрено 37 обращений, это что такое? - возмущался депутат Киселёв. - Это работа? За день можно рассмотреть 37 обращений! Ни с людьми не встречаетесь, ни экспертизу нормативно-правовых актов, принятых мэрией, не проводите".

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Из мэрии Екатеринбурга ушёл в отставку глава Общественной палаты города

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Теги: екатеринбург, общественная палата, Владимир Разбойников



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