Зоопарк Екатеринбурга пригрозил "Инсайдерам" судом

В зоопарке Екатеринбурга прокомментировали сюжет передачи "Инсайдеры", которая идет на телеканале "Пятница". Там заявили, что показанное не соответствует действительности, а журналист все делал ради "хайпа".

Напомним, один из ведущих программы тайком устроился смотрителем в городской зоопарк и показал, как устроена жизнь зверинца изнутри. По словам Артура, он был просто шокирован происходящим.

"Как же тут остаться сильным и здоровым? Остается только умирать в тесных и вонючих клетках - как в тюрьме", - рассказывал инсайдер.

Как сообщили Накануне.RU в екатеринбургском зоопарке, журналист стремился к "хайпу", поэтому ему пришлось "придумывать на ходу, искажать факты и делать обманчивые выводы".

"Кипером (сотрудником по уходу за животными) может стать любой желающий совершеннолетний человек, независимо от наличия образования. Главное условие - любовь к животным и исполнительность. Не зря журналиста-инсайдера сотрудники зоопарка прозвали "пробником". То, что это человек чужой, надолго не задержится и особой любви к хищникам не испытывает, опытными людьми считывается мгновенно", - рассказали в зоопарке.

Там отметили, что пока в России нет ни одного специализированного учебного заведения, которое бы готовило сотрудников зоопарка. В непосредственные обязанности кипера входит ежедневная уборка вольер, в том числе и экспозиционных стекол. А сильный запах в клетках в зверинце объяснили тем, что так животные метят свою территорию. Также в зоопарке прокомментировали отказ от еды медведя и его "игры" с дохлой крысой.

"Вы когда-нибудь видели, как ест голодный зверь? Хищника абсолютно не смутит "плохое мясо". Более того, в природе белые медведи едят и падаль, и даже помойки разоряют, не задумываясь о "правильном питании". В зоопарках же все животные сытые и избалованные, кормят их три раза в день, по индивидуальным рационам (их у нас более 700), и то, что их рацион никуда не убежит, знают прекрасно. В зоопарках главная проблема - это скорее леность и ожирение у животных. Чтобы они больше двигались и не скучали, им дают всевозможные игрушки. Именно поэтому медведь предпочитает поймать и поиграть с крысой, как с живой игрушкой, потому что это не ежедневное развлечение", - заявили в зверинце, добавив, что крыс травят специальным ядом, и при поедании животными мертвых грызунов вторичного отравления не происходит.

Рассказали там и про "гнилое мясо", которым якобы кормят зверей.

"Покажите это видео любому ветсанэксперту. То, что для острого словца назвали "гнилью", на самом деле является инкапсулированным инфильтратом (абсцессом), что совершенно не является поводом выбраковки партий мяса даже для людей. И при этом, заметьте, данный кусок мяса в еду к животным не пошел, но это, почему-то все осталось за кадром", - прокомментировали в зоопарке, уточнив, что в год закупают 270 тонн продуктов, 40 тонн из которых составляет мясо, которое соответствует ГОСТу.

"Для полосатых гиен и трубкозубов, которые приехали к нам из Танзании в 2012 году, были даны рекомендации по кормлению, среди которых значился сухой корм супер-премиум класса диетической линейки Eukanuba и Monge. Цена за килограмм этого корма выше, чем говяжья вырезка", - утверждают в зоопарке.

Там посоветовали всем сомневающимся лично посетить его, чтобы убедиться в хороших условиях содержания животных.

Что касается возможного судебного иска к создателям передачи "Инсайдеры", в екатеринбургском зоопарке не стали исключать такого варианта.

"Очень обидно за животных и сотрудников, которых совершенно безосновательно выставили в негативном свете", - добавили Накануне.RU в зоопарке, пообещав рассказать об этом более подробно на запланированной на следующую неделю пресс-конференции.