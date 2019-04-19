19 Апреля 2019
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Политика В России

Место встречи Путина и Ким Чен Ына держат в тайне из соображений безопасности

Место предстоящей встречи лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына до сих пор не объявлены из-за соображений безопасности, заявили в Кремле.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, точная дата и время не сообщается по тем же причинам, как передает ТАСС.

Ранее в Кремле сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Россию во второй половине апреля. Визит состоится по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Переговоры могут состояться во Владивостоке, куда российский лидер может направиться после саммита "Пояса и пути" в Пекине 26 - 27 апреля.

Глава администрации лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Чхан Сон ранее был замечен во Владивостоке.

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Место встречи Путина и Ким Чен Ына держат в тайне из соображений безопасности

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Теги: владимир путин, ким чен ын



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