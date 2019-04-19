Правительство Калмыкии ушло в отставку

Правительство Калмыкии ушло в отставку. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте врио главы республики.

"Принять отставку Правительства Республики Калмыкия. Поручить Правительству Республики Калмыкия продолжать осуществлять свои полномочия до формирования нового состава Правительства Республики Калмыкия", - говорится в тексте указа.

Документ подписан врио главы региона Бату Хасиковым.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, известный в прошлом кикбоксер и многократный чемпион мира был назначен врио главы Калмыкии на этой неделе. Прежний глава республики Алексей Орлов подал в отставку, которую принял Владимир Путин.