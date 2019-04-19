"Не видно содержательных изменений": "единороссы" отчитали Кобылкина за провалы "мусорной реформы"

Не все регионы Российской Федерации вошли в реформу по обращению с ТКО. Как сообщил на круглом столе в рамках экологического форума "ЕР" в Челябинске депутат Госдумы Владимир Бурматов, это сделали 60 субъектов, ещё 10-11 регионов проводят ее частично. Остальные субъекты пока в программу не попали. На обсуждении присутствовал министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин, и ему озвучили ряд серьезных проблем, которые почему-то решаются "на скаку". Главное - по истечении уже 100 дней население не видит никаких содержательных изменений.

По мнению парламентария, зачастую регионы не смогли войти в эту реформу "по надуманным причинам". А жители страны не почувствовали изменений. Как отметил Бурматов, в некоторых регионах не произошло содержательных изменений, "просто вместо одних ребят мусор начали возить другие". Кроме того, вырос тариф, а собираемость платежей невысокая, особенно в сельской местности. Прозвучало предложение перейти на оплату по факту.

Одной из проблем участники назвали внедрение системы раздельного сбора отходов.

В настоящий момент эта система внедрена только в некоторых крупных городах. Как отметили участники, сдерживающими факторами развития являются низкая экологическая культура населения (не сортируют мусор), а также нехватка средств. Для такой системы нужны разные контейнеры и отдельные мусоровозы для их вывоза. Это колоссальные расходы и денег только от продажи вторсырья на это не хватит. В связи с этим было предложено при формировании федерального бюджета предусмотреть субсидии на раздельный сбор мусора для регионов.

Регионы могут получить федеральные средства и на оборудование контейнерных площадок. Как сообщил Владимир Бурматов, сейчас рассматривается предложение выйти с такой инициативой.

Во многих регионах созданы предприятия по переработке отходов. Однако многие простаивают без сырья или везут отходы из других регионов. Кроме того, многие предприниматели рассчитывают на поддержку властей, в том числе за счёт налоговых преференций.

Острой остаётся проблема по обращению с отходами первого и второго класса опасности, а также медицинскими. Такие отходы запрещено везти на полигоны, поэтому, как отметил Бурматов, они часто оказываются в лесах и оврагах.

В стране не хватает мощностей по переработке таких отходов, в итоге они оказываются в окружающей среде и приходится тратить огромные средства для ликвидации накопленного вреда.

Для решения проблемы с отходами первого и второго класса опасности в Госдуме ждут законопроект, который в ближайшее время должно внести Минприроды.

Нерешенным остаётся вопрос с медицинскими отходами. Как отметили эксперты, в России в 21 веке поликлиникам приходится обезвреживать отходы у себя в корпусах, потому что нет инфраструктуры, а для вывоза из больницы заражённых шприцев не нужно специального разрешения. Кроме того, заказчики не могут проверить, куда увозят отходы и что с ними произошло.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин оправдался, что в России приступили к сложнейшей и "чувствительной" реформе, при этом отметил, что идея правильная, а реформа якобы "самоокупаемая".

"Государству не особо много придется тратить деньги. Нельзя сейчас задушить государству реформу", - подчеркнул он.

"На сегодняшний день мы идём по принципу лучших практик. Это хорошо. Что нам предстоит сделать? Конечно, масштаб огромный. Реформа должна пройти так, как она не проходила ни в одной стране мира. У нас уникальный маршрут, мы движемся, параллельно создавая мощнейшую инфраструктуру", - отметил он.

При этом чиновник подчеркнул, что нельзя идти по пути Швеции с их мусоросжигающими заводами.

"У нас, я думаю, хватит ума и сил создать инфраструктуру замкнутого цикла. У нас есть все для того, чтобы выполнить главное поручение президента - не поднимать тариф, а думать мозгами на снижение", - добавил Кобылкин.

Отметим, что в регионах, где стартовала реформа, тариф уже был значительно повышен с 1 января 2019 г., для многих семей плата увеличилась в несколько раз. И нигде пока не было попыток существенно снизить тарифы.