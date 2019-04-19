Волочкова вызвала Собчак на шпагатную дуэль

Анастасия Волочкова (43) продолжает вызывать на дуэль своих обидчиков. Сражаться предлагает на шпагатах. Несколько дней назад она вызвала на "бой" Алексея Навального, а теперь зовет в прямом эфире сражаться Ксению Собчак, свою "заклятую подругу". На странице танцовщицы появилось видео с вызовом, Анастасия дает Ксении 24 часа на размышление.

Впрочем, судя по анонсу (эфир назначен на ближайшую субботу), Волочкова собирается рассказывать "свою правду" независимо от того, явится ли Ксения на съемки. "ГЛАВНЫЕ ДЕБАТЫ ГОДА! ВСЯ ПРАВДА! ВОЛОЧКОВА/СОБЧАК! ВПЕРВЫЕ У АНДРЕЯ МАЛАХОВА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ РОССИЯ", - написала Волочкова в блоге.

Очевидно, бывшая звезда балета хочет поквитаться за передачу "Осторожно, Собчак!", в которой Ксения выставила Волочкову, мягко говоря, не в лучшем свете.