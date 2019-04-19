19 Апреля 2019
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Политика Свердловская область

Депутаты Асбеста отчитались о доходах. У коммунистки Крыловой пять квартир, а жена спикера богаче мужа в 30 раз

Депутаты Асбестовской городской думы опубликовали сведения о дохода, расходах и об имуществе. В 2017 году коммунистка Наталья Крылова не указала одну из квартир, где проживала, из-за этого большая часть депутатов хотела лишь её мандата. В 2018 году Крылова занесла в декларацию сразу пять квартир, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В документе сказано, что в её собственности пять квартир: две в бессрочном пользовании, одна в общей долевой собственности, а ещё в двух она проживает временно. Автомобиль не имеет. За 2018 год заработала 737 тыс.руб.

Добавим, большая часть депутатов хочет лишить Крылову мандата. Она утверждает, что такое решение продиктовано "указанием свыше". Факт "коррупции", из-за которого ей грозит лишение полномочий, состоит в том, что она жила в маминой однокомнатной квартире. Депутаты не из фракции КПРФ также требуют досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина.

Кстати, спикер думы Самарин заработал за 2018 год 1 млн руб. В собственности шесть земельных участков, здание столовой, два помещения под магазин, жилой дом и пять нежилых помещений. Также имеет грузовой автомобиль "Чайка" и моторную лодку "Фрегат". Что же касается его жены, то она заработала на прошедший год в 30 раз больше. Её доход - 34 млн руб. В собственности более 21 объекта недвижимости, и пять автомобилей, начиная от "Ауди" и заканчивая грузовым автомобилем "ГАЗ".

Отметим, что "красная дума" Асбеста состоит из большинства коммунистов. Парламентский кризис разразился из-за того, что остальные депутаты думы стали требовать досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина. Также мандата пытаются лишить коммунистку Наталью Крылову. 7 февраля к думцам уже приезжал вице-губернатор области Сергей Бидонько и грозил роспуском.

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Депутаты Асбеста отчитались о доходах. У коммунистки Крыловой пять квартир, а жена спикера богаче мужа в 30 раз

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Теги: асбест, депутаты, декларация, доходы, крылова, самарин



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