В Севастополе возле многоэтажки обрушилась подпорная стена: в провал упали четыре машины

В Севастополе четыре автомобиля упали в провал грунта после обрушения подпорной стены возле многоэтажки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение об инциденте поступило 19 апреля в 7.55.

Четыре машины оказались в зоне обрушения, еще пять - под угрозой падения. "По прибытию крана манипулятора Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты, был осуществлен подъем автомобилей из зоны обрушения", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Спасатели выясняют причину происшествия.