На совещании у Силуанова предложили готовить "профессиональных буржуа"

Первый вице-премьер Правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов на выездном совещании в Тюмени выразил мнение о том, что в стране необходимо готовить школьников для работы в бизнесе и обучать за партой, как создать свое дело.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на нехватку кадров пожаловались участники совещания. Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков затронул эту проблему и даже предложил "перепрошить" учебные программы.

"Мы уже 10 лет в ВТО, но вузы и ссузы не понимают до сих пор, кого им готовить", – посетовал Вадим Шумков.

Впрочем, участники совещания выразили скепсис: "Не надо всех готовить к бизнесу, человек должен заниматься свойственным ему делом, нужны рабочие специальности, здесь кадровый голод ощущается гораздо острее".

Силуанов тоже осадил курганского врио губернатора, он поспешил всех успокоить и согласился, что из всех сделать бизнесменов не получится.

"Нам нужно давать общие знания наших школьникам, чтобы они понимали свои интересы… Но если он услышит, что есть поддержка и возможности [в бизнесе, прим. ред.], то почему бы нет", – подчеркнул министр и добавил, что, помимо обычных предметов, нужно адаптировать школьников к будущей жизни, с которой они столкнутся.

"Задача – развить талант и дать выбор уже в школе, в том числе и навыки рабочих профессий, как бы там ни сложится, выбор всегда за ними", – остудил "бизнесовый" порыв курганского врио губернатора Шумкова министр Силуанов.