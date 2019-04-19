19 Апреля 2019
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Силуанов заявил, что таксисты не спрячутся от налогов в серой зоне

Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на выездном совещании в Тюмени сообщил о возможности расширения программы по самозанятости в стране и на другие регионы, правда, после анализа итогов пилотных четырех регионов, где она уже действует.

"Но то, что этот вид детальности нужно расширять – это однозначно. Мы рассматриваем этот проект не столько с фискальной точки зрения, сколько больше социальной. Сегодня около 10 млн человек по всей стране ведут деятельность в тени. Наша задача – создать условия, чтобы у этой категории предпринимателей был стимул переходить на работу в новых режимах", – заявил министр.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Силуанов заострил свое внимание и на таксистах, рассказав, что агрегаторы сегодня позволили правительству "видеть всех".

"Мы видим всех, кто там работает, хочешь - не хочешь - он [водитель такси, прим. ред.] должен становиться самозанятым", – подчеркнул министр.

Антон Силуанов, Сергей Сарычев, Александр Моор(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, с 1 января 2019 года специальный налоговый режим для самозанятых лиц начал действовать на территории четырех субъектов России — в Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. Перейти на новый режим в пилотных регионах могут только те, чей доход не превышает 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц). Для тех, кто работает с физическими лицами, налоговая ставка будет 4%, если вести дела с ИП или юрлицом, ставка вырастает до 6%.

В феврале, как сообщало Накануне.RU, стало известно о возможном переводе с 2020 года всех регионов страны на новый налоговый режим.

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Силуанов заявил, что таксисты не спрячутся от налогов в серой зоне

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Теги: таксист, самозанятый, Антон Силуанов



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