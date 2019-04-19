19 Апреля 2019
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Жители Воронежской области пожаловались на масштабное загрязнение возле химпредприятия

Жители Воронежской области пожаловались на химическое загрязнение возле предприятия ООО "Синтез Ойл" в Репьевском районе. Об этом сообщили Накануне.RU в Воронежской региональной общественной организации (ВРЭОО) "В защиту Черноземья" .

Активисты заметили на территории рядом с химическим предприятием пожелтение и гибель растительности, загрязнение земель отходами химического производства. Также нашли техногенные водоемы, состоящие из жидких отходов химического производства.

Отмечается, что предприятие расположено в жилой зоне и осуществляет деятельность по обработке и размещению опасных отходов, в технологическом процессе используется серная кислота.

химическое загрязнение возле предприятия в Репьевском районе Воронежской области(2019)|Фото: vzch.ru

химическое загрязнение возле предприятия в Репьевском районе Воронежской области(2019)|Фото: vzch.ru

Отходы производства предприятие сбрасывает на природный ландшафт, где были выкопаны котлованы. Опасные отходы химического производства, не замерзающие в зимнее время, накапливаются в больших объемах на территории, прилегающей к лесному массиву, в котором наблюдается массовая гибель деревьев.

химическое загрязнение возле предприятия в Репьевском районе Воронежской области(2019)|Фото: vzch.ru

Общественники написали обращение министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой провести проверку.

Ранее специалисты заповедника сообщили об экологической катастрофе на севере Свердловской области, где начали погибать реки и леса из-за превышения норм меди, кадмия, цинка и железа в водах Шегультана, Косьвы, Тамшёра и Ольховки. Такая экологическая катастрофа возможна из-за карьеров Шемур и Ново-Шемур УГМК.

Сообщалось, что Минприроды России берет на контроль экологическую ситуацию на севере Урала.

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Жители Воронежской области пожаловались на масштабное загрязнение возле химпредприятия

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Теги: воронежская область, загрязнение, синтез ойл



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