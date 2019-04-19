Жители Воронежской области пожаловались на масштабное загрязнение возле химпредприятия

Жители Воронежской области пожаловались на химическое загрязнение возле предприятия ООО "Синтез Ойл" в Репьевском районе. Об этом сообщили Накануне.RU в Воронежской региональной общественной организации (ВРЭОО) "В защиту Черноземья" .

Активисты заметили на территории рядом с химическим предприятием пожелтение и гибель растительности, загрязнение земель отходами химического производства. Также нашли техногенные водоемы, состоящие из жидких отходов химического производства.

Отмечается, что предприятие расположено в жилой зоне и осуществляет деятельность по обработке и размещению опасных отходов, в технологическом процессе используется серная кислота.

Отходы производства предприятие сбрасывает на природный ландшафт, где были выкопаны котлованы. Опасные отходы химического производства, не замерзающие в зимнее время, накапливаются в больших объемах на территории, прилегающей к лесному массиву, в котором наблюдается массовая гибель деревьев.

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