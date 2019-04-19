Силуанов заявил о введении KPI для РЖД после жалоб бизнеса

Уральские бизнесмены пожаловались на нехватку локомотивного парка в стране. Как передает корреспондент Накануне.RU, проблема была озвучена во время выездного совещания в Тюмени под председательством первого вице-премьера страны, министра финансов Антона Силуанова.

Предприниматели посетовали, что испытывают большие проблемы с отгрузкой товара на экспорт.

"Нас не обеспечили подвижным составом, контейнеры и вагоны есть, а транспорта – нет. Мы готовы наращивать экспорт, но без нагрузки это будет нелегко сделать", – заявили представители бизнес-сообщества.

По словам чиновников, они в курсе проблемы и признают нехватку тяги: "дороги перегружены, отсюда и задержки". Кроме этого, было озвучено, что автомобильные перевозки стране обходятся дороже, так как фуры "убивают" полотно буквально за 3-4 года, и это "экономически неэффективно".

Силуанов ответил, что это вопрос к политике РЖД: "Почему автомобильным транспортом выгоднее возить, чем железной дорогой, а должно быть наоборот?"

В итоге он согласился с доводами и предложил ввести для госкомпаний KPI.

"Давайте поможем предприятию. РЖД, действительно, KPI поставим. Включим у себя в планах, как мы договаривались, KPI нашим крупным компаниям", – добавил министр.