Глава профкома Качканарского ГОК ушел в отставку: преемник уже известен

Анатолий Пьянков, более 20 лет возглавлявший профком "Качканар - Ванадий" (Качканарский ГОК, входит в "Евраз", - прим. Накануне.RU) сегодня заявил об отставке.

Как сообщает Telegram-канал секретаря Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова "1 мая", новым председателем профкома, по предложению Пьянкова и единогласным голосованием делегатов, был избран Владимир Помазкин. Ранее он занимал пост зампредседателя "первички".

"По словам профлидера, свой пост он оставляет с легким сердцем, преодолев горячую фазу конфликта с работодателем и добившись достойных условий труда для коллектива", - пишет канал.

Напомним, в 2016 году на Качканарском ГОК проходила "итальянская забастовка". В результате руководство комбината все-таки пошло на уступки. Компромиссное решение, устраивающее стороны, было найдено.

А в начале 2017-го несколько десятков рабочих предприятия отстранили от выполнения обязанностей и лишили зарплаты. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться КПРФ.