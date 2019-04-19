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Глава профкома Качканарского ГОК ушел в отставку: преемник уже известен

Анатолий Пьянков, более 20 лет возглавлявший профком "Качканар - Ванадий" (Качканарский ГОК, входит в "Евраз", - прим. Накануне.RU) сегодня заявил об отставке.

Как сообщает Telegram-канал секретаря Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова "1 мая", новым председателем профкома, по предложению Пьянкова и единогласным голосованием делегатов, был избран Владимир Помазкин. Ранее он занимал пост зампредседателя "первички".

"По словам профлидера, свой пост он оставляет с легким сердцем, преодолев горячую фазу конфликта с работодателем и добившись достойных условий труда для коллектива", - пишет канал.

Напомним, в 2016 году на Качканарском ГОК проходила "итальянская забастовка". В результате руководство комбината все-таки пошло на уступки. Компромиссное решение, устраивающее стороны, было найдено.

А в начале 2017-го несколько десятков рабочих предприятия отстранили от выполнения обязанностей и лишили зарплаты. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться КПРФ.

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Глава профкома Качканарского ГОК ушел в отставку: преемник уже известен

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Теги: Пьянков, профком, отставка, Качканарский ГОК



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