Бывшего замглавы "Дальспецстроя" отправили в колонию на шесть лет по делу о строительстве космодрома "Восточный"

Суд в Хабаровске вынес приговор бывшему заместителю начальника федерального госпредприятия "Дальспецстрой". Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий и отправили в колонию.

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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, дело было возбуждено о махинациях с денежными средствами госкорпорации "Роскосмос", выделенными на строительство водозаборных сооружений космодрома "Восточный". Суд установил, что замглавы "Дальспецстроя" без конкурсных процедур незаконно заключил договоры подряда с одной из коммерческих организаций, на счета которой необоснованно перечислили авансовые платежи. Сделано это было без банковской гарантии.

Как показало расследование, компания свои договорные обязательства не выполнила, в результате государству был причинен ущерб свыше 800 млн рублей. Для его возмещения был наложен арест на денежные средства и имущество подсудимого на общую сумму свыше 25 млн рублей, в том числе принадлежащие ему две квартиры в Реутове и Хабаровске, а также четыре нежилых помещения и два машиноместа.

Суд приговорил его к шести годам и трем месяцам исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать определенные должности сроком на три года.

Напомним, в январе этого года бывший начальник "Дальспецстроя" Дмитрий Савин был обнаружен мертвым в Москве.