Перехваченный в Псковской области легкомоторный самолет оказался российским

Самолет, который принудительно приземлили российские военные, оказался российским.

Пилот, следовавший из Тверской области, во время маневров нарушил границу. Разрешения на полет ни у него, ни у его пассажира не было, мужчины задержаны, пишет "МК".

Напомним, военные принудительно посадили в Псковской области неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли.

Воздушное судно заметили в Новгородской области. Оно двигалось на низкой высоте, на перехват была поднята авиация.

Изначально предполагалось, что легкомоторный самолет мог прибыть со стороны Прибалтики с нарушением госграницы РФ.