19 Апреля 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО В России

Перехваченный в Псковской области легкомоторный самолет оказался российским

Самолет, который принудительно приземлили российские военные, оказался российским.

Пилот, следовавший из Тверской области, во время маневров нарушил границу. Разрешения на полет ни у него, ни у его пассажира не было, мужчины задержаны, пишет "МК".

Напомним, военные принудительно посадили в Псковской области неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли.

Воздушное судно заметили в Новгородской области. Оно двигалось на низкой высоте, на перехват была поднята авиация.

Изначально предполагалось, что легкомоторный самолет мог прибыть со стороны Прибалтики с нарушением госграницы РФ.

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Перехваченный в Псковской области легкомоторный самолет оказался российским

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Теги: самолет, псков, военные



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Ранее 19.04.2019 10:36 Мск Под Псковом военные принудительно посадили самолет, не отвечавший на запросы

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