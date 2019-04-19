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Политика В бывшем СССР Украина

Украинский суд отказался признать, что самолет Ил-76 в 2014 году был сбит в результате "российской агрессии"

Суд в Мелитополе не признал следствием "российской агрессии" гибель Александра Белого, командира украинского самолета Ил-76, сбитого под Луганском 14 июня 2014 года, сообщают украинские СМИ.
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Вдова Белого просила суд признать факт гибели мужа следствием "вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Судья Мелитопольского районного суда Юлия Горбачева отказала в удовлетворении иска.

Интересно, что 21 марта другой судья того же суда удовлетворил аналогичный иск вдовы другого члена экипажа.

Напомним, 14 июня 2014 года над Луганском ополченцы сбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса, самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Командование Воздушных сил ВСУ выразило в Facebook свой протест этим решением.

"Мы, боевые летчики авиации ВС ВСУ, глубоко возмущены позорным решением судьи... Такое впечатление, что не украинский суд за не украинские деньги пытается ускорить забвение о войне", - пишет командование ВС ВСУ.

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Украинский суд отказался признать, что самолет Ил-76 в 2014 году был сбит в результате "российской агрессии"

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Теги: Украина, Ил-76, самолет, ВСУ



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