Украинский суд отказался признать, что самолет Ил-76 в 2014 году был сбит в результате "российской агрессии"

Суд в Мелитополе не признал следствием "российской агрессии" гибель Александра Белого, командира украинского самолета Ил-76, сбитого под Луганском 14 июня 2014 года, сообщают украинские СМИ.

Вдова Белого просила суд признать факт гибели мужа следствием "вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Судья Мелитопольского районного суда Юлия Горбачева отказала в удовлетворении иска.

Интересно, что 21 марта другой судья того же суда удовлетворил аналогичный иск вдовы другого члена экипажа.

Напомним, 14 июня 2014 года над Луганском ополченцы сбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса, самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Командование Воздушных сил ВСУ выразило в Facebook свой протест этим решением.

"Мы, боевые летчики авиации ВС ВСУ, глубоко возмущены позорным решением судьи... Такое впечатление, что не украинский суд за не украинские деньги пытается ускорить забвение о войне", - пишет командование ВС ВСУ.