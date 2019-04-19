Технический этап рекультивации Челябинской городской свалки завершат до проведения саммитов ШОС и БРИКС

19 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область Уральский ФО

Технический этап рекультивации Челябинской городской свалки завершат до проведения саммитов ШОС и БРИКС

"РосРАО" планирует завершить технический этап рекультивации Челябинской городской свалки до проведения саммитов ШОС и БРИКС. Об этом на круглом столе в рамках Экологического форума "ЕР" сообщил первый заместитель гендиректора по развитию предприятия по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" Дмитрий Хватков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Здесь с 1949 года образована городская свалка, сейчас она достигает по площади порядка 55 га, высотой 40 м. Данный объект включен в федеральную программу "Чистая страна", - рассказал он.

Хватков напомнил, что 23 марта распоряжением правительства "РосРАО" была определена единственным исполнителем рекультивации, а 15 апреля с городом заключён договор на разработку проектно-сметной документации.

"Мы приступили к этой работе очень активно", - подчеркнул он.

Технический этап рекультивации планируется завершить в середине 2020 года к саммитам ШОС и БРИКС, а в целом объект планируется сдать в 2021 году.

"У нас неразрешенных вопросов нет. У нас есть понимание по графику выполнения работ и обеспечению этих работ соответствующим финансированием", - добавил он.

челябинская городская свалка, полиция,(2018)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Технический этап рекультивации Челябинской городской свалки завершат до проведения саммитов ШОС и БРИКС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: саммит шос, росрао, рекультивация Челябинской городской свалки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.03.2019 14:38 Мск РосРАО официально стало единственным исполнителем по рекультивации челябинской свалки

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1397

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети