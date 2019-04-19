Технический этап рекультивации Челябинской городской свалки завершат до проведения саммитов ШОС и БРИКС

"РосРАО" планирует завершить технический этап рекультивации Челябинской городской свалки до проведения саммитов ШОС и БРИКС. Об этом на круглом столе в рамках Экологического форума "ЕР" сообщил первый заместитель гендиректора по развитию предприятия по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" Дмитрий Хватков, передает корреспондент Накануне.RU.

"Здесь с 1949 года образована городская свалка, сейчас она достигает по площади порядка 55 га, высотой 40 м. Данный объект включен в федеральную программу "Чистая страна", - рассказал он.

Хватков напомнил, что 23 марта распоряжением правительства "РосРАО" была определена единственным исполнителем рекультивации, а 15 апреля с городом заключён договор на разработку проектно-сметной документации.

"Мы приступили к этой работе очень активно", - подчеркнул он.

Технический этап рекультивации планируется завершить в середине 2020 года к саммитам ШОС и БРИКС, а в целом объект планируется сдать в 2021 году.

"У нас неразрешенных вопросов нет. У нас есть понимание по графику выполнения работ и обеспечению этих работ соответствующим финансированием", - добавил он.