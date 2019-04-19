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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Нягани после смерти в детсаду четырёхлетнего ребёнка проверят все детские и спортивные площадки

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту образования и молодежной политики проверить ситуацию с гибелью четырёхлетнего ребёнка в детском саду Нягани. Также по поручению главы города пройдёт проверка всех расположенных в городе детских и спортивных площадок, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Напомним, 18 апреля пострадавший, находясь на площадке деревянной конструкции, просунул голову между двумя частями ограждения и не смог вытащить её обратно. В тяжелом состоянии его госпитализировали, однако спасти не смогли. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Через несколько часов после происшествия по поручению главы региона из Ханты-Мансийска в Нягань вылетел самолет "Центра медицины катастроф" со специализированной бригадой врачей для оценки состояния ребёнка и, если это необходимо, эвакуации, но спасти его не удалось. Создана специальная комиссия, которая уже работает на месте, добавили в департаменте. В мэрии состоялось оперативное совещание. Глава города поручил провести внеплановую комплексную проверку технического состояния всех детских и спортивных площадок, расположенных в Нягани.

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В Нягани после смерти в детсаду четырёхлетнего ребёнка проверят все детские и спортивные площадки

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Теги: детский сад, асфиксия, смерть ребёнка



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