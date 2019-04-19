19 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом

Китайская глобализация расширяется. На форум "Пояса и пути" прибудут главы 37 государств

Министр иностранных дел КНР Ван И озвучил подробности подготовки к форуму "Пояса и пути", который пройдёт в Пекине 26-27 апреля. Этот своеобразный аналог "большой двадцатки" становится всё более представительным - в ходе первого форума два года назад Китай посетили 29 глав государств и правительств.
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На этот раз среди участников мероприятия - Азербайджан, Австрия, Беларусь, Бруней, Венгрия, Вьетнам, Греция, Джибути, Египет, Индонезия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Кения, Кипр, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Португалия, Россия, Сербия, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Филиппины, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Эфиопия.

В форуме также примут участие Генеральный секретарь ООН и президент Международного валютного фонда.

Белый Дом не направит в Пекин делегацию высокого уровня (президент США Дональд Трамп в конце мая отправится в Японию), однако ожидается присутствие американских дипломатов, экспертов и глав отдельных штатов.

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Китайская глобализация расширяется. На форум "Пояса и пути" прибудут главы 37 государств

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Теги: Пекин, форум, пояс и путь



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