Китайская глобализация расширяется. На форум "Пояса и пути" прибудут главы 37 государств

Министр иностранных дел КНР Ван И озвучил подробности подготовки к форуму "Пояса и пути", который пройдёт в Пекине 26-27 апреля. Этот своеобразный аналог "большой двадцатки" становится всё более представительным - в ходе первого форума два года назад Китай посетили 29 глав государств и правительств.

На этот раз среди участников мероприятия - Азербайджан, Австрия, Беларусь, Бруней, Венгрия, Вьетнам, Греция, Джибути, Египет, Индонезия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Кения, Кипр, Кыргызстан, Лаос, Малайзия, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Португалия, Россия, Сербия, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Филиппины, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Эфиопия.

В форуме также примут участие Генеральный секретарь ООН и президент Международного валютного фонда.

Белый Дом не направит в Пекин делегацию высокого уровня (президент США Дональд Трамп в конце мая отправится в Японию), однако ожидается присутствие американских дипломатов, экспертов и глав отдельных штатов.