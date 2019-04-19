19 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом

Украинский политик Виктор Медведчук посоветовал кандидату в президенты страны Владимиру Зеленскому, в случае победы на президентских выборах, договориться с Москвой по Донбассу, которая готова в ответ предложить Украине скидку на газ и инвестиции. Об этом он рассказал агентству Reuters.
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По словам Медведчука, в Кремле хотят вначале присмотреться к Зеленскому: можно ли иметь с ним дело. Но надеются на мирное урегулирование конфликта в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями в результате прямых переговоров Киева с Донбассом.

Медведчук отметил, что Россия даже готова в качестве жеста доброй воли освободить 24 арестованных украинских моряка. И добавил, что готов об этом поговорить с Зеленским в случае его победы.

Как сообщало Накануне.RU, Зеленский пообещал продолжить антироссийский курс Украины и войну против Донбасса. При этом ряд российских и украинских СМИ пишут, что в России специально заговорили о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, посылая сигнал новому президенту: если он не предпримет реальных шагов по Донбассу, то Россия будет вынуждена предельно упростить его жителям получение российского гражданства.

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Медведчук советует Зеленскому договориться с Донбассом

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Владимир Зеленский, Донбасс, Виктор Медведчук



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