Свердловчанина, который грел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили в психушку

Мужчину, который подогрел воду на Вечном огне в Волгограде, отправили на принудительное лечение. Он проведет в психбольнице три недели.

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в четверг некий человек с сумкой подошел к Вечному огню на Аллее героев и начал греть воду в кружке. На замечания он никак не реагировал и прекратил свои действия, когда к нему подошли полицейские.

Позже выяснилось, что сам мужчина из Свердловской области, а в Волгограде находится проездом.

"Как он объяснил полицейским, ему поступил "сигнал в мозг", что надо срочно выпить теплой воды. Чтобы "не облучиться", он пошел к Вечному огню с кружкой", - рассказали РИА Новости в полиции.

Как добавили в ведомстве, в данном случае никакого вандализма не было. За свой поступок свердловчанин был направлен в лечебное учреждение на 21 день.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Нефтеюганске вандал сжег венок на Вечном огне.