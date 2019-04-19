В обсуждении проекта нового здания ФСБ в Екатеринбурге принял участие только один человек

В Екатеринбурге завершились общественные обсуждения проекта нового комплекса зданий свердловского УФСБ. Своё мнение по проекту планировки территории в границах проспекта Ленина – улиц Вайнера – Антона Валека – Маршала Жукова высказал только один человек. Об этом сказано в протоколе на сайте мэрии города, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Уралец предложил сделать новый комплекс на несколько этажей ниже, также он считает, что здание не гармонирует с окружающей архитектурой. Но по словам представителей Главархитектуры Екатеринбурга, высотность здания продиктована функциональным назначением объекта, количеством основных и вспомогательных помещений. Что же касается внешнего вида, то "фасад решено сделать с нейтральном ключе, являющимся фоном для разностилевой архитектуры памятников, расположенных в окружении объекта".

Напомним, один из первых проектов здания, выполненный в красном цвете, градостроительный совет региона отправил на доработку из-за опасений, что горожане станут называть офис ФСБ "кровавой башней". Члены совета тогда остались крайне недовольны цветовым решением здания, которое, по их мнению, "выпадает из общего контекста панорамы". При этом члены градсовета в целом согласились с компоновкой здания, отчасти обусловленной техзаданием.

После этого был представлен и согласован измененный "белый" проект.

Комплекс новых зданий, как и ранее, предлагается сделать разной этажности. Главный вход расположится на улице Вайнера. Что касается цветового решения, то согласно новому проекту, здание стало нейтральным: предлагается выполнить его в спокойных цветах - белом и сером. Однозначно можно сказать, что в новом цветовом решении оно более органично вписалось в существующую застройку.

Согласно документации, которая опубликована на едином портале госзакупок, в здании будет находиться бункер на 500 человек, автосервис, стоянки и библиотека на 12 тыс. томов.