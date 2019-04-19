На Ямале оленевод-оппозиционер просит губернатора остановить "преследование" участников митинга в тундре

Ямальский оленевод-активист Ейко Сэротэтто, который попал под пристальное внимание силовиков из-за "незаконного митинга" – собрания ненцев в тундре, заявил, что после того, как прошла встреча оленеводов, о которой он уведомил власти района и округа, её участников стали вызывать "на разговор". Он просит губернатора Дмитрия Артюхова прекратить "преследование", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Обращение опубликовано в паблике "Голос тундры". Сэротэтто заявил, что после встреч "началось "преследование" – опрос "митинговавших" в тундре".

"Обращаюсь открыто к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Успокойте, пожалуйста, власти Ямальского района. Ведь ситуацию с "митингом" и так обсмеяли всей страной, а сейчас ещё продолжают "мусолить" тему про какой-то "митинг", которого не было. У вас, думаю, есть возможности прекратить это абсурдное преследование полицией присутствовавших в тундре на собрании возле чума оленеводов и рыбаков", - отметил оленевод.

Напомним, Сэротэтто в ответ на административное преследование со стороны властей за "несанкционированный митинг" в тундре решил на этот раз соблюсти формальности законодательства и обратился с заявкой на проведение публичного мероприятия на имя губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, а также главы района. В качестве цели мероприятия активист указал "отделение оленей и ездовых быков". В заявке добавлена следующая фраза: "возможно, между беседой будем обсуждать факты коррупции высших должностных лиц ЯНАО". Кого именно имел в виду заявитель, не поясняется. В качестве предполагаемого количества участников указано 15 человек, 800 голов оленей, а также 8 оленегонных собак. Собрание должно пройти 18 и 19 апреля в 10-15 км от поселка Панаевск в снегах тундры. Власти Ямальского района заявили, что в установленном законом порядке не получали каких-либо уведомлений, на что Сэротэтто ответил, что после обращений в аппарат губернатора ему пришло уведомление. В документе говорится, что информация передана властям муниципалитета.