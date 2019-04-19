Мажоритарный акционер банка "Югра" Алексей Хотин задержан силовиками

Мажоритарный акционер банка "Югра" Алексей Хотин задержан. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд руб. Одним из его фигурантов является Хотин.

"С сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - сообщили в СКР.

В ведомстве не стали раскрывать подробностей дела.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 года. До этого ЦБ ввел там временную администрацию, а затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства "Югры" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. деньги "превышенцев" - физических лиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.

Недавно лидер "превышенцев" "Югры" Николай Николаев выражал опасения за свою жизнь.