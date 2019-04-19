Получающих водительские права собираются лишить возможности ошибки при сдаче теории

ГАИ собирается отменить право на ошибку при сдаче теории при получении водительских прав, передает "Интерфакс" со ссылкой на МВД.

Так, ведомство предлагает ввести новую систему оценки, предполагающей учет степени влияния экзаменационной задачи на безопасность дорожного движения. В случае принятия неверного решения, которое может привести к ДТП в реальной ситуации, экзамен будет завершен. Сейчас же соискателям на получение прав можно допустить две ошибки.

Общее число экзаменационных вопросов также может измениться.

Нововведения планируют ввести к 2020 году.