19 Апреля 2019
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Пермский пороховой завод предупредил о сокращении еще 224 человек

В пресс-службе Пермского порохового завода прокомментировали ситуацию с сокращениями на предприятии, передает корреспондент Накануне.RU.

С 1 января по 18 апреля в связи с оптимизацией было сокращено 108 человек. Работникам предложили вакантные должности, соответствующие их квалификации, на этом же предприятии. Кроме того, уведомления о сокращении получили еще 224 работника. Им также были предложены вакантные должности на Пермском пороховом заводе.

На заводе подчеркивают, что сокращения сотрудников имеют ежегодный характер. Специалисты, которые попадают под высвобождение, имеют востребованные на рынке труда квалификации. Сокращения ведутся в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

"Руководство завода ведет активную политику, направленную на повышение производительности труда и снижение издержек производства. В частности, на заводе проходит оптимизация организационно-штатной структуры и численности работников предприятия", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщили в краевом минпромторге, предприятие в этом году полностью обеспечено государственными оборонными заказами. За пять лет оборонный заказ вырос почти в два с половиной раза. Ситуация на заводе находится под наблюдением специалистов ведомства.

Как сообщало ранее Накануне.RU, 29 декабря в службу занятости от Пермского порохового завода поступили сведения о проведении оргштатных мероприятий и сокращении шести человек с 13 марта 2019 г. и 142 человек с 1 апреля 2019 г.

Причиной такого решения на предприятии назвали уменьшение объемов работ и заказов.

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Пермский пороховой завод предупредил о сокращении еще 224 человек

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Теги: пермский пороховой завод, работники, сокращение



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