"Гнилое мясо и откусанные пальцы". "Инсайдеры" показали, что происходит в зоопарке Екатеринбурга

Авторы передачи "Инсайдеры", которая идет на телеканале "Пятница", посвятили новый выпуск Екатеринбургу. Один из ведущих тайком устроился в городской зоопарк и показал, как устроена жизнь зверинца изнутри, передает корреспондент Накануне.RU.

Инсайдер по имени Артур пошел работать смотрителем в зоопарк уральской столицы. Он рассказал, что сделать это было несложно. Там ему провели краткий инструктаж по безопасности, после чего он приступил к работе.

В первый день его отправили убирать клетку у львов.

"Когда я увидел, в каких условиях живет царь зверей, то был просто в шоке. Мне его стало реально жалко. Ни земли, ни песка - просто бетон и маленькая душная комнатка", - рассказывает он.

На время уборки клетки животных отправляют в технический вольер - как отметил Артур, "он еще меньше, чем основной". Однако, как оказалось, заманить туда хищника не так-то просто - лев наотрез отказался уходить. В итоге клетка так и осталась неубранной, хотя, по правилам зоопарков, уборка вольеров должна проводиться каждый день.

После этого сотрудники отправились к ягуарам, и инсайдер отметил, что мыть нужно было в первую очередь... окна.

"То есть убираем мы для посетителей, а не для животных", - считает он.

Затем убирали клетку у тигров.

"От клетки к клетке запах усиливается. Складывается ощущение, что с уборкой здесь не все хорошо", - комментирует автор сюжета.

Артур рассказал, что на его глазах тигр съел какую-то игрушку, от которой зверя стошнило. Однако, по его словам, сотрудники зоопарка посчитали это нормальным.

"Мне все это напомнило какое-то тюремное заключение: постоянные решетки, смотрители, замки, только вместо заключенных - ни в чем не повинные животные", - заметил инсайдер.

Затем сотрудники рассказали ему, что пару раз медведь якобы откусывал пальцы посетителям, которые решили его покормить. А кормят животных, по словам сотрудников, хорошим мясом. Однако медведь его есть почему-то не стал. Зато начал грызть дохлую крысу, которую, как оказалось, до этого отравили ядом. Ее попытались у него отобрать, но сделать этого не получилось.

Позже сотрудники рассказали, что гиена откусила лапу другому животному. Выяснилось, что этим хищникам дают собачий корм. А что касается сурикатов, то еду, судя по кадрам, бросают... прямо на них.

Затем в программе показали, что мясо, которое якобы дают животным - "гнилое и обколотое неизвестно чем". Оно забилось в зубы тигру, и того, по словам сотрудников, усыпили.

На второй день работы Артура он выяснил, что зверям якобы наливают попить ржавую воду, а от выхлопных газов с улицы у них начинаются раковые болезни.

"Как же тут остаться сильным и здоровым? Остается только умирать тут в тесных и вонючих клетках - как в тюрьме", - заключил инсайдер.

Накануне.RU обратилось в зоопарк с просьбой прокомментировать ситуацию. Там пообещали предоставить подробный комментарий позже.