Новые приключения итальянцев в России: в Петербурге турист на авто попытался "перелететь" через разводной мост

Турист из Италии на каршеринговом автомобиле попытался на скорости "перелететь" через разводной Сампсониевский мост в Санкт-Петербурге.

Однако киношный трюк не удался - машина врезалась в крыло моста, пишет Regnum.

ДТП произошло около 4 часов утра. По данным ГИБДД, за рулем Hyundai был мужчина 1989 года рождения. Он и его пассажирка получили травмы.

"Приключения итальянцев в России" насмотрелись", - пишут пользователи в соцсети.

В ночь с 23 на 24 февраля у дома 55 на Невском проспекте водитель на внедорожнике BMW X6 столкнулся с двумя автомобилями, после чего выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов.

Погибли 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, еще три человека госпитализированы. Среди погибших был американец. По некоторым данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.