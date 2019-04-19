Новые приключения итальянцев в России: в Петербурге турист на авто попытался "перелететь" через разводной мост

19 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Северо-Западный ФО В России

Новые приключения итальянцев в России: в Петербурге турист на авто попытался "перелететь" через разводной мост

Турист из Италии на каршеринговом автомобиле попытался на скорости "перелететь" через разводной Сампсониевский мост в Санкт-Петербурге.

Однако киношный трюк не удался - машина врезалась в крыло моста, пишет Regnum.

ДТП произошло около 4 часов утра. По данным ГИБДД, за рулем Hyundai был мужчина 1989 года рождения. Он и его пассажирка получили травмы.

"Приключения итальянцев в России" насмотрелись", - пишут пользователи в соцсети.

авария на Сампсониевском мосту в Санкт-Петербурге(2019)|Фото: vk.com/spb_today

В ночь с 23 на 24 февраля у дома 55 на Невском проспекте водитель на внедорожнике BMW X6 столкнулся с двумя автомобилями, после чего выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов.

Погибли 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, еще три человека госпитализированы. Среди погибших был американец. По некоторым данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новые приключения итальянцев в России: в Петербурге турист на авто попытался "перелететь" через разводной мост

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: петербург, мост, итальянец, дтп



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1372

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Мнения из сети