СМИ: проект совместного с Китаем лайнера CR 929 может оказаться нерентабельным для России

Работы над проектом российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 оказались под угрозой срыва. Создание пассажирского лайнера - один из важнейших несырьевых аспектов сотрудничества двух стран - началось в 2016 г., а начать поставки CR929 планировалось к 2026 г. В настоящее время уже представлен полноразмерный макет носовой части самолёта и решено, что лайнеры будут производиться в Шанхае.

Однако, как сообщают "Ведомости", стороны разошлись в вопросе о стратегии продаж самолётов: Китай намерен продавать их на своём рынке, Россия - у себя и на мировом. Китайский же сценарий делает проект бессмысленным для РФ.

Стоит отметить, что в преддверии саммита "Пояса и пути" тучи сгущаются уже над вторым российско-китайским проектом. Ранее стало известно о том, что идея строительства ВСМ Москва - Казань (которая зачастую рассматривалась в качестве первого отрезка магистрали, связывающей Китай и Европу) не нашла одобрения со стоны российского руководства. Взамен этого было решено проработать вариант строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

Новость о разногласиях по сбыту CR929 пока не нашла отражения китайской прессе. Напротив, встречаются оптимистичные упоминания о том, что Китай в этом году впервые станет соорганизатором Московского аэрокосмического салона, в ходе которого ожидается демонстрация трёх сегментов лайнера. Кроме того на выставке планируется создать отдельный павильон Китая, где будут демонстрироваться лайнер C919 и беспилотники.

Что касается CR929, то уже в конце этого - начале следующего года планируется перейти от разработки совместной концепции к этапу проектирования. Согласно российским прогнозам, спрос на глобальные широкофюзеляжные самолеты в 2023-2045 годах превысит 7000 экз., при этом 15% спроса будет приходиться на Китай, а 5% - на Россию и страны СНГ.

"Ванъи синьвнь" в конце марта сообщал о созыве рабочего совещания по производству композитных материалов для нужд проекта CR929. Кроме того, китайская сторона начала обсуждать вопрос о получении сертификата лётной годности лайнера с использованием опыта предыдущих самолётов, разработанных в КНР - ARJ-21 и C919.

Большие надежды возлагаются и на использование CR929 в качестве базы для воздушного танкера для нужд ВВС НОАК - узкофюзеляжный C919 не подходит для этих целей. Единственной альтернативой собственно китайской разработки может быть только тяжёлый транспортный самолёт "Юнь-20".