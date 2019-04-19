19 Апреля 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО Приволжский ФО

СМИ сообщили о поджоге двух деревянных мостов, ведущих к полигону в Шиесе

СМИ сообщают о поджоге двух деревянных мостов на участке технологической дороги Мадмас — Шыладор Республики Коми. По данным "Двины Сегодня", дорога использовалась для проезда фур, перевозивших топливо на стройку полигона в Шиесе Архангельской области.

В ГУ МЧС по Коми Накануне.RU не смогли подтвердить факт пожара на этом участке. "Ехать туда далеко", поэтому и опровергнуть информацию об инциденте в региональном главке МЧС затруднились. В пресс-службе ведомства Накануне.RU сообщили, что сигналы о возгорании пожарным не поступали.

"К нам в МЧС, в пожарную охрану республики Коми информация о том, что что-то где-то горит в районе Мадмас-Шыладор , не поступала", - сказал представитель ведомства.

"Не могу вам сказать, поджег ли кто-то эти мосты, горели ли они вообще, очень странная история. Пытался с утра все это выяснить, никто не говорил, что было возгорание. Поэтому не могу подтвердить эту информацию", - добавили в пресс-службе.

"Если кто-то его поджег, то никто пожарных не вызывал по каким-то. Но из опыта скажу, что такого обычно не бывает", - подчеркнул сотрудник ведомства.

Напомним, 7 апреля на улицы Архангельска с протестом против строительства мусорного полигона на станции Шиес, на котором будет складироваться мусор из Москвы, вышло до 4 тыс. человек.

На встрече с профсоюзами в Северодвинске глава региона Игорь Орлов резко отреагировал на вопрос, связанный со свалкой в Шиесе. Один из участников встречи заявил, что 96% жителей недовольны решением о строительстве полигона.

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СМИ сообщили о поджоге двух деревянных мостов, ведущих к полигону в Шиесе

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Теги: поджог, Шиес, Коми, дорога, мост



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