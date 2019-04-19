В "Бессмертном полку" "запретили" портреты Сталина и красные знамена

Организаторы акции "Бессмертный полк" рекомендовали участникам шествия, которое проходит каждый год 9 мая, не приносить с собой красные флаги и портреты Иосифа Сталина.

Об этом говорится в соглашении о единых принципах проведения шествия в разных городах России.

"Следует обратить особое внимание на спекулятивное использование рядом политических сил атрибутики военного времени – красных флагов – и портретов военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны, - сказано в пункте соглашения. - Портрет маршала в руках правнуков - это проявление личной памяти, но тиражирование данных символов и портретов является попыткой приватизации Бессмертного полка, превращения его из общенародного явления в придаток конкретной партии или политического течения".

Кроме того, региональные чиновники не должны стремиться возглавить колонну. "Участие руководителей региона должно происходить исключительно в качестве обычных участников Шествия в общей колонне, исключив возможность "самопиара" в первых рядах", - отмечают организаторы.

Напомним, в прошлом году в Перми разгорелся скандал из-за запрета участвовать в шествии "Бессмертный полк" вместе со Знаменем Победы. Тех, кто пытался пронести 9 мая 2018 года во время шествия "Бессмертного полка" Знамя Победы перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Ранее координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова заявила, что "любые полотнища запрещает устав мероприятия". Впоследствии суды отказались признать запрет экстремизмом.

В этом году общественники направили властям запрос о том, возможно ли нести в "Бессмертном полку" Знамя Победы. По словам главы краевого отделения "Сути времени" Павла Гурьянова, был получен ответ от администрации губернатора, в котором говорится, что Знамя Победы защищено профильным законом.