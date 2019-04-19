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Общество В России

Александр Кержаков решил прекратить суд с экс-супругой за право опеки над сыном

Экс-футболист сборной России и питерского "Зенита" Александр Кержаков (36) отказался от дальнейшего судебного разбирательства со своей бывшей супругой Миланой Тюльпановой (25). На своей странице в Instagram он сообщил, что прекращает борьбу и соглашается на условие бывшей жены – их общий двухлетний сын теперь будет жить с матерью.

"Я решил прекратить эти бессмысленные судебные процессы и согласиться с исковыми требованиями стороны Миланы. Хочется быть с Артемием, как можно чаще, и воспитывать его так, как это возможно в ситуации, когда родители не живут вместе. За эти 4 месяца, что сын живет не со мной, я виделся с ним 6 раз. Мне запрещали и запрещают встречаться с Артемием под разными предлогами. Последний запрет был связан с тем, что я согласился на развод (не пытайтесь это понять- не объяснимо). До этого, мне месяц запрещали приходить к сыну, так как я позвонил по видеосвязи и дал поговорить Артемию с его бабушкой, дедушкой и братом (и ещё масса разного бреда). На сегодняшний день, условием моих встреч с ребенком обозначен конец судебного процесса. Надеюсь это все закончится во вторник и наши с Артемием встречи станут чаще, чем 1 раз в месяц по 40 мин в закрытой комнате. Всем добра и любите своих детей. P. S. Больше никаких комментариев на эту тему", - пишет Кержаков.

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Александр Кержаков решил прекратить суд с экс-супругой за право опеки над сыном

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Теги: александр кержаков, милана тюльпанова, развод, родительские права



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