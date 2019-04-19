19 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

СМИ: Порошенко хочет инсценировать покушение на себя во время дебатов

Действующий украинский президент Петр Порошенко рассматривает вариант инсценировки покушения на себя во время дебатов с Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на источник, близкий к Управлению госохраны Украины.
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Там в последние дни прошло несколько совещаний, на которых обсуждалась инсценировка покушения на Порошенко либо прямо на стадионе во время дебатов, либо накануне его прибытия туда. Цель операции - создать Порошенко ореол жертвенности и обвинить в агрессии сторонников Зеленского.

Напомним, дебаты должны состояться сегодня вечером на НСК "Олимпийский" в Киеве. После длительных пререканий Порошенко таки принял условия Зеленского. Транслировать дебаты планирует канал "Россия 24", сообщает "Интерфакс".

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СМИ: Порошенко хочет инсценировать покушение на себя во время дебатов

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, покушение



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