"У нас и так вся страна обкакалась". Екатеринбургский депутат Дерягина попросила перестать травить детей школьным питанием

Екатеринбургский депутат от "Единой России" Елена Дерягина, которая запомнилась всем инициативой отменить бесплатное питание в школах для младших классов, решила не останавливаться. Сегодня она заявила, что детей травят продуктами, которые используют в меню столовых, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Вопрос был поднят на встрече с председателем комитета по законодательству Госдумы Павлом Крашенинниковым.

"Так получилось, что я оказалась в центре этого события. Мы получаем субсидии на питание учеников с 1 по 4 классы, но у нас нет такого закона по школьному питанию, где роль играла бы не цена, а качество. Сегодня подрядчик заходит на конкурс с меньшей суммой и потом предоставляет не совсем качественное питание", - сказала Дерягина.

Крашенинников ответил, что поправки в закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" уже собираются внести.

"Речь идёт не только о законе, а о здоровье детей. Поэтому в 2017 году Совет Федерации рассматривали вопрос о законе по социальному питанию. Валентина Матвиенко (спикер Совфеда, - прим.ред) говорила, что будет рассматривать этот документ, но он лежит. Хотелось бы, чтобы по социальному, здоровому питанию было принято отдельное законодательство. Хватит травить детей! У нас уже вся страна обкакалась за счёт тех продуктов, которые приходят на школьное питание", - заявила Дерягина.

Ранее депутат предложила отменить школьникам начальных классов бесплатное питание. Резонансное высказывание Дерягиной прозвучало 6 февраля на комиссии по развитию образования, где обсуждался вопрос школьного питания. Свою позицию депутат объяснила тем, что многие школьники приносят свою еду, а школьные обеды выбрасывают в отходы. Она отметила, что в других регионов такого нет и предложила оказывать помощь адресно, чтобы увеличить школьные обеды для детей-инвалидов и детей из многодетных семей.

О своем несогласии с народной избранницей уже заявили в регионом отделении "Единой России", а Уральский родительский комитет потребовал с позором исключить Дерягину из "партии власти".