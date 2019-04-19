Депутат Госдумы пообещал преференции при зачислении будущим первоклашкам, у которых есть братья и сёстры

Преимущественное право при зачислении детей в первые классы школ можно предоставить отдельным категориям граждан, внеся соответствующие поправки в Семейный кодекс РФ. Об этом депутатам думы Екатеринбурга заявил во время встречи председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Тему поднял депутат гордумы Дмитрий Сергин, который более двух лет предлагает коллегам из представительного органа столица Среднего Урала, а также регионального парламента и Госдумы внести изменения в действующее законодательство, дающие преимущества при зачислении в первые классы сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей родителей-инвалидов а также детей педагогических работников. Сергин приводит примеры, когда братья и сестры учатся в разных школах или ребенок-инвалид добирается до школы с несколькими пересадками.

В гордуме депутата поддержали, но Законодательное собрание региона не стало рассматривать законопроект, объясняя это тем, что вопрос находится в компетенции федерального парламента, затрагивая не только Свердловскую область, но и другие субъекты РФ.

"Мы видим, что происходит в Екатеринбурге и других городах при записи детей в первые классы, – ответил Крашенинников. – На мой взгляд, это чистое безобразие и абсолютный фон для злоупотреблений. Всё это деморализует ситуацию – в первую очередь по отношению к любой власти".

Парламентарий отметил, что в ряде регионов преимущественное право при зачислении первоклашек узаконили через местные нормативно-правовые акты, но единой системы нет.

"Наш комитет и комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предлагаем следующее: есть статья 54 Семейного кодекса со своим предметом регулирования, как раз туда и можно внести норму, предоставляющую ребёнку преимущественное право приёма на обучение по программам начального общего образования в государственные и муниципальные школы, где обучаются его братья и сестры, проживающие с ним в одной семье", – сказал Крашенинников.

По его словам, Госдума готова принять эту норму, рассмотрев предложение в середине мая текущего года. Комментировать ситуацию по детям-инвалидам, сиротам и другим категориям депутат не стал.

Отметим, что сейчас в федеральные парламентарии рассматривают законопроект о льготном зачислении первоклашек, но речь идёт о детях из многодетных семей и детях работников образовательных учреждений. Этот документ местные депутаты и предлагают дополнить.