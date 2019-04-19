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Политика Челябинская область Уральский ФО

Струков увеличил доход еще на миллиард, а среди супругов южноуральских депутатов самая богатая - жена Карликанова

Самыми богатыми депутатами южноуральского заксобрания оказались выходцы с ЮГК, ММК, "Увелки" и "профессиональный депутат", а среди самых богатых супругов парламентариев - жена Юрия Карликанова.

Как передает корреспондент Накануне.RU, депутаты областного парламента отчитались о доходах за 2018 г. Самый большой заработок задекларировал президент ОАО "Управляющая компания ЮГК" Константин Струков, его доход - 4,5 млрд руб. Отметим, что он увеличил его по сравнению с 2017 г., тогда он отчитался о 3,3 млрд руб.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области II–VI созывов Семен Мительман указал заработок в 218 млн руб. и практически несметное количество объектов недвижимости.

Президент "Увелки" Валерий Филиппов задекларировал 283 млн руб., чуть-чуть не догнал его председатель стратегического комитета ЧТПЗ Александр Федоров (269 млн руб.).

А существенных доходах отчитались и другие производственники, так, 55 млн руб. заработал директор по развитию бизнеса "Союзпищепрома" Александр Берестов, 30 млн - директор по экономике ММК Андрей Еремин.

Доход первого зампреда заксобрания Юрия Карликанова составил 4,3 млн, а вот его супруга заработала 55,4 млн и по этому показателю обошла остальных супругов южноуральских парламентариев.

Отчитывались народные избранники и о весьма скромных для депутатов доходах, например, Махов Михаил указал заработок в 200 тыс. руб.. Впрочем, при этом он владеет 18 земельными участками, площадь двух из них превышает 2 тыс. кв.м.

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Струков увеличил доход еще на миллиард, а среди супругов южноуральских депутатов самая богатая - жена Карликанова

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Теги: Константин Струков, Семен Мительман, Юрий Карликанов



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