19 Апреля 2019
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Происшествия Северо-Западный ФО В России

Под Псковом военные принудительно посадили самолет, не отвечавший на запросы

Российские военные принудительно посадили в Псковской области неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли.

Воздушное судно заметили в Новгородской области. Оно двигалось на низкой высоте, на перехват была поднята авиация. Пилот задержан, его личность устанавливается.

По предварительным данным, легкомоторный самолет мог прибыть со стороны Прибалтики с нарушением госграницы РФ, передает "Интерфакс".

По данным источника ТАСС, самолет следовал из Тверской области.

В марте Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика В-52 над нейтральными водами Балтийского моря.

В начале марта Су-27 вынудил американский самолет-разведчик RC-135 удалиться от приграничных территорий России. После этого российский истребитель вернулся на базу.

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Под Псковом военные принудительно посадили самолет, не отвечавший на запросы

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Теги: самолет, псков, военные



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