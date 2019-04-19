Коломойский: Порошенко - моя марионетка и будет выполнять все мои указания

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал действующего президента Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом он сказал, комментируя решение Окружного административного суда Киева, который накануне признал незаконной национализацию "Приватбанка".

Напомним, в декабре 2016 года "Приватбанк" Коломойского был национализирован по решению украинского правительства. Коломойский назвал это решение "классическим рейдерством" и обвинил в этом Порошенко. Вчера суд принял решение по иску Коломойского, хотя решение еще не вступило в в силу, так как НБУ будет его обжаловать.

После решения суда Коломойского спросили, не означает ли принятое решение утраты влияния Порошенко на судебную власть.

"Нет. Он просто моя марионетка, и в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтобы искупить свою вину", - заявил Коломойский "Экономической правде".

Он сказал, что Порошенко должен публично признать, что он просто "поживился чужой собственностью", так же как он устраивал "мародерство в Укроборонпроме".

"Он бывший президент страны", - подчеркнул Коломойский.

Решение суда не оставил без внимания Порошенко. В своем срочном обращении к народу он заявил, что это план Коломойского - возвратить себе "Приватбанк", что угрожает стране дефолтом. Поэтому нужно не допустить победы Владимира Зеленского, которого после первого тура выборов он назвал марионеткой Коломойского. Порошенко также попросил Генпрокуратуру и СБУ привлечь к уголовной ответственности судей, принявших это решение.

Как сообщало Накануне.RU, на днях по решению суда были освобождены Надежда Савченко и Владимир Рубан, которые содержались под стражей с марта прошлого года по подозрению в свержении власти. Эксперты сочли это признаком конца Порошенко.