Власти Тюмени выделят более двух миллиардов на реконструкцию развязки на Мельникайте

Власти Тюмени объявили электронный аукцион на реконструкцию транспортной развязки на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали "Москва - Владивосток" с улицей Мельникайте, передает корреспондент Накануне.RU.

Аукцион размещен на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен будет построить развязки и дороги по улице Мельникайте и 30 лет Победы, съезды с улиц, пешеходный переход, выполнить перенос инженерных сетей.

Завершить работы подрядчику необходимо до ноября 2021 года.

Стоимость контракта оценивается в 2,5 млрд руб. Лимит средств в 2019 г. - 605,9 млн руб., в 2020 - 800 млн руб., в 2021 - 646,7 млн руб.

Заявки на аукцион принимаются до 8 мая. Победителя определят 13 мая.

Напомним, ранее власти города озвучивали планы по введению непрерывного движения на центральной улице Мельникайте, которая пересекает мегаполис с северо-востока на юго-запад. Эта задумка вызвала немало споров у урбанистов, в том числе и федеральных. Эксперты усмотрели в этом большую градостроительную ошибку с негативными последствиями для города, так как такая магистраль разрежет город пополам и станет непреодолимой для пешеходов, проблему пробок в перспективе растущей автомобилизации она не решит, а наоборот – усугубит.

В январе 2019 г. заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов заявил, что строительство скандальной развязки в центре региональной столицы на пересечении улиц Республики и Мельникайте власти "пока не планируют",