19 Апреля 2019
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Общество Тюменская область Уральский ФО

Власти Тюмени выделят более двух миллиардов на реконструкцию развязки на Мельникайте

Власти Тюмени объявили электронный аукцион на реконструкцию транспортной развязки на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали "Москва - Владивосток" с улицей Мельникайте, передает корреспондент Накануне.RU.

Аукцион размещен на сайте госзакупок. Согласно документам, подрядчик должен будет построить развязки и дороги по улице Мельникайте и 30 лет Победы, съезды с улиц, пешеходный переход, выполнить перенос инженерных сетей.

Завершить работы подрядчику необходимо до ноября 2021 года.

Стоимость контракта оценивается в 2,5 млрд руб. Лимит средств в 2019 г. - 605,9 млн руб., в 2020 - 800 млн руб., в 2021 - 646,7 млн руб.

Заявки на аукцион принимаются до 8 мая. Победителя определят 13 мая.

Напомним, ранее власти города озвучивали планы по введению непрерывного движения на центральной улице Мельникайте, которая пересекает мегаполис с северо-востока на юго-запад. Эта задумка вызвала немало споров у урбанистов, в том числе и федеральных. Эксперты усмотрели в этом большую градостроительную ошибку с негативными последствиями для города, так как такая магистраль разрежет город пополам и станет непреодолимой для пешеходов, проблему пробок в перспективе растущей автомобилизации она не решит, а наоборот – усугубит.

В январе 2019 г. заместитель губернатора Тюменской области, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов заявил, что строительство скандальной развязки в центре региональной столицы на пересечении улиц Республики и Мельникайте власти "пока не планируют",

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Власти Тюмени выделят более двух миллиардов на реконструкцию развязки на Мельникайте

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Теги: развязка, улица Мельникайте



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