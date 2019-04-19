19 Апреля 2019
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Происшествия Сибирский ФО

Двое сотрудников завода деталей трубопроводов в Красноярске погибли, упав с крыши

В Красноярске погибли двое сотрудников завода деталей трубопроводов в результате обрушения кровли, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данному факту возбуждено дело о нарушении требований охраны труда.

Инцидент произошел вечером 18 апреля на территории завода. Трое рабочих на крыше одного из цехов производили работы по устранению повреждений кровли. "При производстве работ в результате сильного  порыва ветра  произошло частичное разрушение кровли, после чего  трое мужчин упали с крыши на землю", - говорится в сообщении.

Двое сотрудников в возрасте 54 и 65 лет погибли на месте, еще один - 50-летний слесарь-сантехник - госпитализирован с множественными травмами.

Следователи ведут допрос сотрудников завода, отвечающих за технику безопасности.

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Двое сотрудников завода деталей трубопроводов в Красноярске погибли, упав с крыши

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Теги: Красноярск, завод, СКР, травмы, гибель



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