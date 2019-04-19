19 Апреля 2019
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Общество В России

Минстрой разработал закон о частных кладбищах

В России могут появиться частные кладбища. Минстрой отправил экспертам для ознакомления законопроект "О похоронном деле". Об этом сообщила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева "Российской газете".

Согласно законопроекту, земля будет принадлежать государству, на ней начнет работу частный оператор, с которым заключается специальный договор.

Оказывать ритуальные услуги смогут только те, с кем заключены соглашения и сведения о ком внесены в региональный реестр. За нарушения оператору грозит исключение из реестра.

О том, что Минстрой завершил подготовку нового федерального закона, регулирующего рынок ритуальных услуг, сообщалось еще в 2016 году.

Отмечалось, что внося изменения в закон, российские власти надеются избавить отрасль от "серых агентов", которые покупают информацию о смертях в медучреждениях и правоохранительных органах и продают ритуальные услуги от трех раз дороже, чем это стоит у государственных структур.

Отметим, сообщения о "ритуальной мафии" в последнее время нередко появляются в СМИ.

Так, жительница Самары привезла гроб с телом умершего мужа к зданию правительства региона. Сообщалось, что ей предложили захоронить покойного за 30 тыс. руб., но таких денег у нее не было. В итоге удалось договориться всего за 8 тыс. руб., однако процессу помешала "ритуальная мафия".

В СМИ появились предположения, что вся эта ситуация может быть постановочной и связанной с переделом рынка ритуальных услуг.

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Минстрой разработал закон о частных кладбищах

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Теги: минстрой, частные кладбища



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