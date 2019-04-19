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Политика Свердловская область

Поступают жалобы. Избирком Екатеринбурга призвал депутатов убрать прошлогоднюю агитацию

Избирательная комиссия Екатеринбурга попросила депутатов городской думы убрать агитацию, которая связана с завершившимися избирательными кампаниями. Об этом сообщается на сайте ведомства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В избирком стали поступать жалобы от людей.

"Несмотря на период, прошедший со дня голосования 9 сентября 2018 года, екатеринбуржцы отмечают наличие на зданиях и сооружениях печатной продукции, распространявшейся кандидатами и партиями. Всем участникам избирательного процесса необходимо не только строго следовать установленным требованиям к распространению предвыборной агитации, но и обеспечивать ее своевременное удаление с рекламных и прочих поверхностей", - заявили в избиркоме.

Комиссия также уверена, что присутствие на фасадах и ограждениях агитационных материалов, утративших свою актуальность, не способствует позитивному отношению избирателей к политическим партиям и кандидатам в депутаты.

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Поступают жалобы. Избирком Екатеринбурга призвал депутатов убрать прошлогоднюю агитацию

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Теги: Илья Захаров, Екатеринбург, избирательная комиссия, агитация



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