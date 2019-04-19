19 Апреля 2019
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В Екатеринбурге во дворе многоквартирного дома прорвало трубу с горячей водой

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Черняховского, 51 прорвало трубу с горячей водой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), воду жителям Химмаша вернут сегодня до 15.00.

Сейчас на месте работают сотрудники ЕТК. Горячая вода в доме отключена.

прорыв трубы на Химмаше по адресу Черняховского, 51(2019)|Фото: vk.com/incekbпрорыв трубы на Химмаше по адресу Черняховского, 51(2019)|Фото: vk.com/incekb

"Повреждён трубопровод 57 мм, который снабжает горячей водой один дом - Черняховского, 51. Аварийная бригада отключила подачу ресурса в этом доме и приступают к ремонтным работам", - добавили в пресс-службе.

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В Екатеринбурге во дворе многоквартирного дома прорвало трубу с горячей водой

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Теги: екатеринбург, труба, авария, горячая вода



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