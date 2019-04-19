В Екатеринбурге во дворе многоквартирного дома прорвало трубу с горячей водой

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Черняховского, 51 прорвало трубу с горячей водой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), воду жителям Химмаша вернут сегодня до 15.00.

Сейчас на месте работают сотрудники ЕТК. Горячая вода в доме отключена.

"Повреждён трубопровод 57 мм, который снабжает горячей водой один дом - Черняховского, 51. Аварийная бригада отключила подачу ресурса в этом доме и приступают к ремонтным работам", - добавили в пресс-службе.