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Суд восстановил на заводе свердловского рабочего, уволенного после пикета на Красной площади

Свердловский рабочий Рустам Корелин, уволенный после пикета у здания Правительства РФ и на Красной площади в Москве, восстановлен на работе. Такое решение принял суд.
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Напомним, как рассказывала депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова, Корелин трудился на заводе ООО "Форэс" в городе Сухой Лог и 15 декабря прошлого года принял активное участие в митинге "За повышение заработной платы и создание независимого профсоюза" на своем предприятии. После этого, по данным депутата, якобы руководители "Форэса" урезали Рустаму зарплату с 30 тыс. руб. в месяц до 25 тыс. и потребовали уволить его по любому подходящему поводу.

В феврале Сухоложское подразделение предприятия решило расторгнуть трудовой договор с Корелиным. В компании утверждают, что он "не исполнял свои трудовые обязанности и имел дисциплинарное взыскание". Рустам пытался поговорить с владельцем завода Сергеем Шмотьевым, но встреча не состоялась. Тогда рабочий пообещал начать голодовку.

Рустам Корелин, Красная площадь, пикет(2019)|Фото: facebook.com/100000658225089

Как сообщила Наталья Крылова в своем Facebook, в четверг Сухоложский городской суд удовлетворил иск Рустама Корелина и восстановил его на заводе. По ее данным, рабочий сразу после судебного заседания отправился трудиться в ночную смену. Сам Корелин поблагодарил Крылову за помощь.

Напомним, недавно свердловский рабочий провел новую акцию протеста в Москве.

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Суд восстановил на заводе свердловского рабочего, уволенного после пикета на Красной площади

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Теги: Корелин, рабочий, завод, суд



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