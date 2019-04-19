Воронежский губернатор отчитался в областной думе. Главная задача на будущее - повышение уровня жизни людей.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев выступил с традиционным отчетом на заседании Воронежской областной Думы, передает корреспондент Накануне.RU. Председательствовал спикер заксобрания региона Владимир Нетёсов.

Александр Гусев сообщил, что темпы роста валового регионального продукта – ключевого показателя экономического развития – оцениваются на уровне 102,8 процента. По итогам минувшего года его объем впервые превысил уровень 900 млрд рублей, а в текущем – область войдет в число 20-ти крупнейших субъектов, формирующих объем добавленной стоимости свыше 1 трлн рублей.

"Базовые показатели развития всех отраслей также находились в положительной зоне: промышленное производство в целом выросло на 5,5%, обрабатывающая промышленность – на 7%, сельское хозяйство – на 2,3%, розничная торговля – 4,3%. Жилищное строительство, в отличие от среднего значения по стране (95%), также продемонстрировало положительную динамику (100,2%). По уровню объема ввода общей площади жилья Воронежская область на протяжении последних 5-ти лет занимает третье место среди субъектов ЦФО, уступая лишь Московской области и Москве", - сказал губернатор.

В экономике региона в прошедшем году создано более 20 тыс. рабочих мест. Рост налоговых поступлений в областной бюджет составил 18,7%, рост реальной заработной платы 108,1%. На рекордно низком уровне находится безработица (0,9%). По рейтинговым оценкам качества жизни, Воронежская область сохранила 7-е место в Российской Федерации. Удалось выйти на устойчивый рост продолжительности жизни. За последние время она увеличилась более чем на 2 года и в 2018 году составила 73,2 года. Область имеет один из самых низких в стране уровней бедности. За прошедший год удалось добиться дальнейшего сокращения численности граждан, имеющих невысокие доходы. По предварительной оценке, уровень бедности в 2018 году составил 8,8% от общей численности населения (по РФ – 12,9%), сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Губернатор отметил, что инвестиционная активность в области тоже растет. "Благодаря созданию комфортных условий, по инвестиционной активности наша область по-прежнему остается в числе лидеров. По масштабам инвестиций мы входим в число первых 15-ти субъектов Российской Федерации и занимаем 3-е место среди регионов ЦФО. Соотношение объема инвестиций к валовому региональному продукту в нашей области одно из самых высоких – 29% (12-е место в стране). Это ключевой индикатор «майского» Указа Президента, ставящий задачу довести долю инвестиций в среднем по стране до 25%. Таким образом, область сейчас выполняет эту задачу с запасом. Приоритет текущего года – восстановление положительной динамики роста инвестиций и, прежде всего, частных. Для этого нами в отчетном году были сформированы новые механизмы: создана Особая экономическая зона, территория опережающего развития в Павловске, а также работающие индустриальные парки. Область вошла в число 6-ти регионов страны, имеющих такой спектр механизмов. Ключевое направление в сфере инвестиций на сегодняшний день – привлечение резидентов в Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Центр», которая была создана относительно недавно – в конце декабря. Реализация данного проекта позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест", - сказал Александр Гусев.

В прошлом году создан региональный фонд развития промышленности Воронежской области. Заключено соглашение о взаимодействии с федеральным фондом. Всего по программам Минпромторга России, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в региональную промышленность привлечено 440 млн рублей. В целом, объем поддержки в рамках госпрограммы развития промышленности из областного бюджета вырастет по сравнению с 2018 годом в 3,2 раза. Обеспечена поддержка совместных проектов участников промышленных кластеров, промышленных технопарков. Минпромторгом России поддержан проект участников Воронежского областного кластера производителей нефтегазового оборудования, насосного оборудования. Организовано взаимовыгодное сотрудничество промышленных предприятий региона с крупными корпоративными заказчиками. В том числе, подписана новая «дорожная карта» по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным комплексом Воронежской области с целью размещения новых заказов.

"Задача текущего года – реализовать проект «Промышленный экспорт», в рамках которого будет осуществляться государственная поддержка организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, в форме льготных банковских займов. В 2019 году мы планируем приступить к практической реализации 4-х инвестиционных проектов в Особой экономической зоне на территории опережающего развития в Павловске с общим объемом инвестиций 20 млрд рублей. Необходимое финансирование в текущем году предусмотрено: 500 млн рублей – на инфраструктуру Особой экономической зоны и 1 млрд рублей – в Павловске", - пояснил губернатор.

Александр Гусев также сообщил, что аграрии области в 2018 году произвели 3,9% общероссийского объема сельскохозяйственной продукции на сумму 201 млрд рублей, что составило 102,3% к уровню 2017 года. При этом в целом по России был отмечен спад данного показателя (99,4%). Положительная динамика аграрного сектора региона во многом обеспечена эффективным использованием средств государственной поддержки, которая составила более 12 млрд рублей (131,5 % к 2017 году). По привлечению средств из федерального бюджета в 2018 году область заняла 2-е место в рейтинге субъектов РФ.

"При поддержке правительства области в прошедшем году введены в эксплуатацию 7 молочных комплексов с общим поголовьем 16,1 тыс. голов; 2 свиноводческих комплекса с общим объемом производства 12 тыс. тонн; завод по производству семян зерновых культур «АгротехГарант Березовский» производительностью 300 т/сутки; первая очередь тепличного комплекса ООО «Родина» с объемом производства – 3,5 тыс. тонн томатов; элеваторные емкости вместимостью 120 тыс. тонн. Мы подошли к этапу практической реализации новых для отрасли направлений – производству органической сельскохозяйственной продукции и глубокой переработки зерна. Считаю, что эти направления должны стать, наряду с «мраморной» говядиной, брендом Воронежской области на продовольственном рынке не только в РФ, но и в мире", - сказал глава региона.

Александр Гусев заявил, что в регионе окончательно решены проблемы «обманутых дольщиков». "Мы первыми в стране полностью завершили соответствующую программу. Поэтапно решается вопрос улучшения жилищных условий молодых семей. Им предоставлено субсидий в размере 390,4 млн рублей (что больше по сравнению с 2017 годом в 3,3 раза). Социальные выплаты позволили 779 молодым семьям улучшить жилищные условия. Одним из основных инструментов реализации строительной политики региона остается областная адресная инвестиционная программа, в рамках которой в прошлом году введено в эксплуатацию 142 объекта. Из них – 4 школы, 1 детский сад, 2 дома-интерната для престарелых и инвалидов, поликлиника на 550 посещений в смену, 33 врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерских пунктов, 44 объектов спорта; построено 153,7 км газовых сетей. За счет строительства новых объектов в районах ликвидирована потребность в местах в детских дошкольных учреждениях (от 3 до 7 лет). В большинстве муниципальных образований решена задача ликвидации второй смены в школах. В 2019 году на реализацию адресной инвестиционной программы предусмотрено 12,3 млрд. В том числе средств федерального бюджета – 4,1 млрд рублей", - сказал губернатор.

Нубернатор также рассказал депутатам о работе, проделанной в 2018 году в сфере здравоохранения, образования, культуры, в дорожном строительстве и о других направлениях деятельности областного правительства. В ходе заседания также выступили руководители депутатских фракций Воронежской областной Думы – «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Затем состоялась церемония награждения депутатов в связи с 25-летием Воронежской областной Думы. Награды вручали губернатор Александр Гусев, прибывшая в регион заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.

Общаясь с журналистами, Галина Карелова высоко оценила эффективность действий регионального правительства в социальной сфере. "Я полностью согласна с губернатором, что сейчас нужно очень серьезно работать по решению проблемы бедности, демографической проблемы. В целом очень успешно развивается социальная инфраструктура в Воронежской области. Я помню тот период, когда 11 лет назад Воронежская область не была включена ни в один федеральный проект. В настоящее время мы везде присутствуем, мы одна из активно участвующих в каждом проекте территорий, поэтому у нас строятся школы, детские сады, больницы и у нас большие планы. Мы будем и далее активно работать, с тем, чтобы темпы развития социальной инфраструктуры были выше", - выразила уверенность сенатор.

Владимир Нетёсов выразил уверенность, что региональные власти и законодатели будут стремиться к консолидированной работе:" Импонирует, то, что есть четкие стратегические цели, конкретные задачи, и есть вектор развития и работы на результат. Депутаты областной думы будут консолидировано работать с исполнительными органами власти".

Александр Гусев, подводя итог встречи с депутатским корпусом, обозначил основные задачи для дальнейшей совместной работы. "Главная цифра – это рост ВРП, потому что на нем базируется экономика, а соответственно все наши социальные возможности. И то, что мы растем даже в непростых экономических условиях на 3% - это не плохо, но наша задача – минимум 5% роста ВРП в год. Будем с этой задачей справляться, и цифры, которые стимулируют к тому, чтобы делать все возможное для улучшения, – это уровень бедности. Мы по нему несколько ниже, чем среднероссийские показатели, у нас чуть более восьми процентов, по России свыше 12%. Но это все равно цифра слишком высокая, и наша задача – сделать так, чтобы и формальный уровень бедности уменьшился, и уровень жизни людей за счет повышения заработной платы неуклонно рос".