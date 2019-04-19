19 Апреля 2019
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Политика В России За рубежом Крым

Немецкий депутат предложил отправить сирийских беженцев в Крым

Германия предлагает оплатить проект по предоставлению образования сирийским беженцам в Крыму перед их возвратом на родину.

Как заявил депутат Бундестага, член партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт, в ФРГ для многих из них нет никакой перспективы.

"Нам они обходятся в 4 тысячи долларов в месяц, а здесь за эти деньги можно год их обучать и дать перспективу ребятам", - пояснил депутат на пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

При этом он отметил, что в Германии за 2018 год беженцы совершили шесть тысяч криминальных преступлений, в этом году показатель растет, передает Regnum.

Ранее сообщалось, что в Германии сооружают Мюнхенскую стену - от беженцев. Для отделения жилого квартала от строящегося приюта, рассчитанного на прием 160 беженцев, в районе Нойперлах в Мюнхене было решено построить четырехметровую звукоизоляционную стену.

Напомним, в 2017 году глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил открыть центры Европейского союза по приему беженцев в странах, находящихся вне объединения, в том числе и в Грузии. На это заявление отреагировали в СовФеде. Там считают, что это угрожает национальной безопасности России.

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Немецкий депутат предложил отправить сирийских беженцев в Крым

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Теги: крым, беженцы, германия



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