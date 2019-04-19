В детском саду Нягани во время прогулки задохнулся четырёхлетний ребёнок

В Нягани четырёхлетний воспитанник детского сада задохнулся во время игры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

18 апреля пострадавший, находясь на площадке деревянной конструкции, просунул голову между двумя частями ограждения и не смог вытащить её обратно. В тяжелом состоянии его госпитализировали, однако спасти не смогли. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".