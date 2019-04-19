Телеканал HBO обиделся на Трампа из-за мема по "Игре престолов"

Телеканал HBO упрекнул американского президента Дональда Трампа за использование образа из популярного сериала "Игра престолов".

Ранее президент США опубликовал в своем Твиттере мем, выполненный в стиле сериала. На картинке изображен он сам, также используется фирменный шрифт "Игры престолов". Трамп посвятил запись пресс-конференции генпрокурора США Уильяма Барра.

Руководство HBO, где идет сериал, не понравилось использование главой Белого дома фраз из саги. Представители телеканала заявили, что могут понять интерес к сериалу, особенно сейчас, когда на экраны вышел последний долгожданный сезон.

На телеканале дали понять, что не желают, чтобы "интеллектуальная собственность использовалась в политических целях", пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно сразу 20 штатов США подали в суд на Дональда Трампа из-за планов строительства стены на границе.